Трамп заявил, что отзывает приглашение премьер-министра Канады в Совет мира

Президент США Дональд Трамп объявил в своей соцсети Truth, что отзывает приглашение премьер-министру Канады Марку Карни в Совет мира.

Уважаемый премьер-министр Карни!

Позвольте этому письму служить подтверждением того, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение относительно вступления Канады в самый престижный совет лидеров, который когда-либо собирался. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!

ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Глава канадского правительства Марк Карни несколько дней назад выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с речью вызвавшей огромный резонанс. «Каждый день нам напоминают, что мы живем в эпоху соперничества великих держав. Что порядок, основанный на правилах, исчезает. Что сильные могут делать то, что могут, а слабые должны страдать от того, что должны», — в частности сказал Карни. «Средние державы должны действовать вместе, потому что если мы не за столом, мы в меню», — подчеркнул он (цитаты приведены по NYT). Многие страны, заявил Карни, пытаются «приспособиться, чтобы избежать неприятностей, надеясь, что это обеспечит им безопасность». «Этого не будет», — подчеркнул Карни. Участники форума устроили Карни стоячую овацию. Имя Трампа в своем выступлении премьер-министр Канады ни разу не упомянул, но его речь восприняли именно как готовность противостоять политике нынешнего президента США, отмечает издание.

