Politico: США рассматривают возможность морской блокады Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести военно-морскую блокаду Кубы, чтобы остановить поставки нефти в эту страну, сообщило 23 января американское издание Politico, ссылаясь на источники.

Как отмечает издание, окончательное решение не принято, в администрации есть противники и сторонники таких мер. В частности, морскую блокаду поддерживает государственный секретарь Марко Рубио.

Politico пишет, что прекращение поставок нефти из Венесуэлы уже привело к тому, что экономика Кубы замедлилась, а полная блокада поставок нефти может спровоцировать гуманитарный кризис, поэтому некоторые сотрудники администрации выступают против таких мер.

Издание добавляет, что в администрации Трампа рассматривают морскую блокаду как один из возможных вариантов свержения коммунистического правительства Кубы.

Дональд Трамп заявил после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, что Куба больше не будет получать из Венесуэлы нефть и деньги, за счет которых она жила «на протяжении многих лет». Президент США «настоятельно посоветовал» властям Кубы заключить сделку с Вашингтоном.

По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа ищет агентов в правительстве Кубы, чтобы сменить власть в стране до конца 2026 года.

