Кремль по итогам переговоров с США заявил, что Россия продолжит войну с Украиной, пока не будет решен территориальный вопрос

Переговоры Владимира Путина с американской делегацией, проходившие ночью 23 января, были «исключительно содержательными» и «предельно откровенными», сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, во время встречи стороны констатировали, что «без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».

«Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские Вооруженные Силы владеют стратегической инициативой», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Он добавил, что американские переговорщики «из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками» встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Давосе.

Ушаков также рассказал, что в ходе переговоров с Вашингтоном «была акцентирована» готовность Москвы направить в бюджет созданного Трампом Совета мира миллиард долларов из замороженных в США российских активов.

«Остальные же средства из наших замороженных США резервов можно было направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе», — заявил он.

На переговоры с Владимиром Путинам в Москву приезжали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Встреча продолжалась более трех часов. По ее итогам Ушаков объявил, что Россия и США договорились, что 23 января в Абу-Даби пройдет первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ — США — Украина по вопросам безопасности.

В Кремле ранее говорили, что требуют вывода украинских войск со всей территории Донбасса для прекращения боевых действий. Уиткофф перед поездкой в Москву отмечал, что переговоры по мирному соглашению находятся в завершающей стадии, и урегулирование сводится к решению «одного вопроса». О каком вопросе идет речь, он не уточнял. В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нерешенными остаются два вопроса — послевоенная принадлежность Донбасса, а также управление Запорожской АЭС.

