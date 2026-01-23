«Крайне противоречивая практика». Гендиректор «Читай-города» раскритиковал штрафы за продажу книг, которые официально не запрещены

В нескольких регионах России на юридические лица сети книжных магазинов «Читай-город» завели административные дела о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП) за продажу романов, которые официально не запрещены к распространению в стране, сообщила «Медиазоне» пресс-служба «Читай-города».

По данным издания, на юрлица сети «Читай-город» составили как минимум семь протоколов о «пропаганде ЛГБТ» — в Йошкар-Оле, Чите, Ижевске, Нальчике и Рязани. Так, в начале января суд Читы оштрафовал на 800 тысяч рублей ООО «Грамота» — владельца книжной сети «Читай-город» — по одному из этих протоколов.

Поводом для административных дел стала продажа книг «Медвежий угол» и «Мы против вас» Фредрика Бакмана, «Незримые фурии сердца» Джона Бойна, а также «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин. В сети книжных рассказали, что дела завели на основании заключения специалистов Забайкальского государственного университета о «наличии в книгах признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Гендиректор «Читай-города» Александр Брычкин в комментарии «Медиазоне» отметил, что эти произведения не находятся в «реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы», а также издаются и продаются уже много лет.

Сейчас эти книги сняли с продажи. Руководство «Читай-города» обещало обратиться к специалистам за психолого-лингвистическими экспертизами произведений и предоставить их результаты.

«Процедура привлечения к ответственности <﻿…﻿> за продажи официально не запрещенных решением суда книг, которые изданы и введены в оборот издательствами на законных основаниях, крайне противоречива», — добавил Брычкин. По его словам, власти сами создают неопределенности и трудности для выполнения норм закона.

