Сеть «Читай-город» оштрафовали на 800 тысяч рублей за «ЛГБТ-пропаганду» и призывы к «сексуальному анархизму» в книгах

Центральный районный суд Читы оштрафовал на 800 тысяч рублей владельца книжной сети «Читай-город» — ООО «Грамота» — по протоколу о «пропаганде ЛГБТ» (часть 1 статьи 6.21 КоАП). На решение суда, вынесенное в конце декабря, обратила внимание «Медиазона».

Поводом для административного дела стал донос в управление ФСБ двух местных жителей Юречко А.А. и Юречко В.К., которые купили в книжной сети четыре книги и обнаружили в них «признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Названия книг в судебном постановлении скрыты.

Спецслужба заказала лингвистическое, культурологическое и текстологическое исследования изъятых книг. Эксперты обнаружили в произведениях «признаки идей, связанных с пропагандой гомосексуализма», а также «вызов традиционным российским представлениям о семье и обществе».

«Под лозунгом освобождения от предрассудков авторы произведений призывают к ликвидации традиционной социальной системы ценностей и смене ее сексуальным анархизмом, при котором индивиды сами выбирают свою гендерную ориентацию в любой момент их жизни», — цитируется в решении суда заключение экспертизы.

Сайт «Постньюс» сообщал без ссылок на источники, что в деле «Читай-города» речь может идти о книгах «Медвежий угол» и «Мы против вас» Фредрика Бакмана, «Незримые фурии сердца» Джона Бойна и «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин.

