Bloomberg: США хотят снять любые ограничения на военное присутствие в Гренландии и не информировать Данию о своих действиях на острове

США хотят пересмотреть оборонное соглашение с Данией, чтобы снять любые ограничения на свое военное присутствие в Гренландии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о соглашении от 1951 года. Договор предоставляет американским военным широкий доступ к Гренландии для проведения операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. При этом в нем говорится, что США должны «информировать» Данию и Гренландию, а также консультироваться с ними, прежде чем вносить «какие-либо существенные изменения» в военные операции и объекты. Американские переговорщики хотят изменить эту формулировку, чтобы гарантировать, что США не столкнутся ни с какими ограничениями при реализации своих планов. По словам источников Bloomberg, детали соглашения все еще находятся на стадии обсуждения.

В интервью Fox Business 22 января Трамп заявил, что США получат «весь военный доступ, который хотят». «Мы сможем разместить в Гренландии все необходимое, потому что мы этого хотим. По сути, это полный доступ, без ограничений по времени и срокам», — сказал президент США.

Bloomberg отмечает, что остается неясным, согласятся ли Дания и Гренландия на такие изменения. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила, что Дания и Гренландия открыты для «дальнейшего расширения» договора 1951 года, но других подробностей не привела.

В рамках потенциальной сделки по Гренландии обсуждается также инициатива по запрету странам, не входящим в НАТО, получать право на добычу редкоземельных минералов на острове, пишет The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, прежде всего речь идет о Китае и России.

Axios ранее сообщал, что в соглашении по Гренландии предполагается, что суверенитет Дании над островом будет сохранен. США получат расширенные права на строительство баз и создание «зон обороны». Кроме того, предполагается, что США смогут разместить в Гренландии элементы системы противовоздушной обороны «Золотой купол», о создании которого говорил Трамп. Также, по словам источников Axios, план соглашения включает возможности совместной с Данией разработки природных ресурсов острова.

Гренландия — автономная территория Дании. Президент Дональд Трамп в последние недели уже несколько раз высказывался о притязаниях США на Гренландию. Он объяснял это мерами по национальной безопасности в связи с российской и китайской угрозой и настаивал, что Дания не может защитить остров.

21 января, выступая с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп заявил, что не будет применять силу в отношении Гренландии, но США по-прежнему намереваются получить контроль над островом.

