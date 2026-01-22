Зеленский прилетел в Давос

Владимир Зеленский прилетел на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, где он планирует встретиться с Дональдом Трампом и выступить с речью.

Встреча Зеленского с Трампом запланирована на 14:00 по киевскому времени (—1 час от Москвы), сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. В 15:30 ожидается выступление Зеленского на форуме, добавил он.

20 января, во второй день форума в Давосе Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов о своих планах, говорил, что пока останется в Украине в связи со сложной ситуацией в энергетике после обстрелов. «Встречи — не главный сейчас приоритет. Безусловно я выбираю Украину в данном случае, а не экономический форум. Но все может измениться каждый час, потому что для меня и для украинцев важно закончить эту войну», — говорил он.

Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе 21 января, заявив в том числе, что планирует встретиться с Зеленским. Еще до начала форума предполагалось, что США и Украина обсудят на нем гарантии безопасности и так называемый «план процветания», касающийся послевоенного восстановления. Однако обострение вокруг Гренландии, как писал FT, отодвинуло Украину на второй план.

