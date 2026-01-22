«Центр защиты прав СМИ»: в 2025 году более 80 журналистов стали фигурантами уголовных дел. Эта цифра почти в два раза выше, чем за 2024 год

В 2025 году фигурантами уголовных дел стал 81 российский журналист, говорится в докладе «Центра защиты прав СМИ». Это почти вдвое больше, чем в 2024 году, когда были возбуждены 45 новых уголовных дел против журналистов.

Чаще всего уголовные дела в 2025 году возбуждали по следующим статьям:

уклонение от исполнения обязанностей «иноагента» (330.1 УК) — 28 человек;

распространение «фейков» об армии (207.3 УК) — 12 человек;

оправдание терроризма (205.2 УК) — восемь человек;

организация деятельности «нежелательной» организации или участие в ней (284.1 УК) — семь человек;

вымогательство (163 УК) — шесть человек.

Из 81 дела 18 возбуждены по «экстремистским» и «террористическим» , отмечает «Центр защиты прав СМИ». Также правозащитники обращают внимание, что в ряде случаев уголовные дела возбуждались сразу по двум статьям — об уклонении от обязанностей «иноагента» и о распространении «фейков».

Кроме российских журналистов, в 2025 году фигурантами уголовных дел в России стали два журналиста из Великобритании, а также по одному журналисту из Украины, Испании и Литвы, пишет «Центр защиты прав СМИ».

В 2025 году суды вынесли не менее 41 приговора в отношении российских журналистов (в 2024 году их было 27). Самыми частыми в приговорах были статьи о распространении «фейков», уклонении от обязанностей «иноагента» и оправдание терроризма. Также в прошедшем году были вынесены три приговора по статье о деятельности «нежелательной организации», включая заочный приговор в пять лет лишения свободы для издателя «Медузы» Галины Тимченко.

«Центр защиты прав СМИ» отмечает, что в 2025 году усилилось давление на «иноагентов» и сотрудников «нежелательных» медиа. За прошедший год реестр Минюста вырос на 219 «иноагентов» (в 2024 году — на 164), и «значительную долю» среди них составляют журналисты и блогеры.

Кроме того, правозащитники зафиксировали не менее 195 постановлений судов о привлечении по административной статье за участие в деятельности «нежелательной» организации. В 157 случаях удалось узнать причину преследования. Не менее 57 дел были связаны с медиа, объявленными «нежелательными» — в частности, с телеканалом «Дождь» (23 решения суда) и «Медузой» (15 решений судов).

Генпрокуратура в 2025 году объявила «нежелательными» деятельность трех организаций, связанных с медиа:The Independent Barents Observer AS, владеющая онлайн-изданием The Barents Observer, Radio Echo GmbH, владеющая онлайн-радио и изданием «Эхо» и немецкая медиакорпорация Deutsche Welle.

Также правозащитники отмечают, что в 2025 году появился ряд законодательных нововведений, ограничивающих распространение информации и работу СМИ. В том числе в России запретили рекламу на заблокированных сайтах (включая Instagram и Facebook), приняли закон о заочном привлечении к ответственности по ряду статей уголовного кодекса, расширили основания для включения в перечень террористов и экстремистов, ужесточили законодательство об «иноагентах», а также установили запрет на поиск «экстремистских» материалов.

