Первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране сложилась «чрезвычайно тяжелая ситуация» из-за ударов Вооруженных сил РФ по объектам энергетики Украины.

«Сегодня в Украине был самый тяжелый день для энергосистемы после блэкаута в ноябре 2022 года. Из-за совокупности факторов, вызванных постоянными обстрелами, а именно — повреждения генерационного оборудования, разбитые распределительные сети и трансформаторы, постоянные атаки врага по всей энергосети», — заявил Шмыгаль вечером 22 января.

По его словам, чтобы сохранить целостность энергосистемы, компания «Укрэнерго» «была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений». Министр добавил, что самая сложная ситуация сложилась в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В компании «Укрэнерго» сообщили 22 января, что из-за обстрелов ВС РФ в большинстве областей Украины аварийно отключают электроэнергию. В компании предупредили, что 23 января электричество будут отключать во всех регионах Украины.

Проект «Давайте» (его создатели — «Служба поддержки», «Медуза» и «Дождь») собирают деньги на помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Помогите им пережить зиму!

Вооруженные силы РФ в январе несколько раз наносили удары по объектам энергетики Украины. В результате атаки, совершенной в ночь на 20 января, в Киеве часть жителей уже не в первый раз за месяц осталась без света, воды и тепла. Теплоснабжение пропало в половине многоэтажных домов в Киеве (более 5600 зданий), по состоянию на вечер 22 января без тепла оставались около 2600 домов.

Россия начала наносить удары по объектам энергетики Украины в сентябре 2022 года, в результате чего целые города оставались без отопления и электричества. В результате удара, совершенного в ночь на 23 ноября 2022-го, Киевская, Одесская и Черниговская области оказались полностью обесточены.

