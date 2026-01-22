Германия высылает заместителя военного атташе посольства РФ. Его заподозрили в шпионаже

Германия высылает заместителя военного атташе посольства России, которого заподозрили в работе на российские спецслужбы, сообщает Der Spiegel 22 января. Сотрудник посольства должен покинуть страну в течение 72 часов.

В связи с этим российского посла вызвали в МИД Германии. В ответ на высылку сотрудника посольства в российском МИД пообещали, что Москва «даст соответствующий ответ».

По данным немецкий журналистов, Германия высылает сотрудника посольства Андрея М. в связи с недавним задержанием в Берлине гражданки Германии и Украины Илоны Винер. Власти ФРГ считают, что она работала на российскую разведку с осени 2023 года, а Андрей М. был ее куратором. Посольство России отвергло обвинения в адрес своего сотрудника .

Винер, по версии обвинения, собирала информацию об участниках высокопоставленных политических мероприятий в Германии, объектах оборонной промышленности страны, а также об испытаниях беспилотников и планах их поставок в Украину. О задержании подозреваемой стало известно 21 января.

В тот же день Deutsche Welle сообщило, что в Бранденбурге задержали россиянина Сурена А. и гражданина Германии Фалько Х., которых подозревают в поддержке иностранных «террористических организаций» — самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

