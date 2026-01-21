В Берлине задержали гражданку Германии и Украины, которую подозревают в шпионаже в пользу России

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии задержали гражданку Германии и Украины, которую подозревают в работе на российскую разведку, сообщают Zeit, Spiegel и другие немецкие издания.

По информации Spiegel, задержанную зовут Илона В., она 56-летняя предпринимательница. Издание, ссылаясь на материалы следствия, пишет, что с ноября 2023 года Илона В. собирала информацию об участниках высокопоставленных политических мероприятий в Германии и передавала ее контактному лицу в посольстве России в Берлине. В немецкой разведке этого человека считают полковником ГРУ, работавшим под прикрытием.

Также задержанная собирала сведения о расположении объектов оборонной промышленности Германии, об испытаниях беспилотников и планах их поставок в Украину. При этом она вводила предприятия в заблуждение, создавая впечатление, что делает запросы от имени украинских структур, пишет Spiegel.

По данным издания, Илона В. состояла в правлении берлинской ассоциации, занимающейся вопросами международного сотрудничества и поддерживающей контакты с высокопоставленными политиками из партий СДПГ (SPD) и ХДС (CDU), а также с крупным бизнесом.

Вместе с этим задержанием прошли обыски у двух бывших сотрудников министерства обороны Германии, с которыми задержанная предположительно поддерживала контакт. Оба пока остаются на свободе.