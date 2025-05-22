Вид на Сан-Паулу Fabio Vieira / FotoRua / NurPhoto / Getty Images

Россия на протяжении многих лет использовала Бразилию и другие страны Латинской Америки для создания правдоподобных легенд законспирированным оперативникам своей разведки. Об этом пишет газета The New York Times, журналисты которой изучили следственные материалы и пообщались с сотрудниками полиции и контрразведки в нескольких странах, участвующих в операции по раскрытию российской шпионской сети.

В рамках схемы сотрудники российской разведки приезжали в Бразилию и жили там как обычные граждане: открывали бизнес, устраивались на работу, получали образование. Через какое-то время, обычно по прошествии нескольких лет, Москва отправляла их в США, в Европу или на Ближний Восток, где они и начинали «настоящую» шпионскую работу, имея за плечами биографию гражданина Бразилии, которая могла выдержать любые проверки.

«По сути, россияне превратили Бразилию в сборочный конвейер для глубоко законспирированных оперативников. Целью было не шпионить за Бразилией, а стать бразильцем», — отмечает The New York Times.

Бразильцы не вели активную борьбу с российскими нелегалами, так как между странами всегда были дружеские отношения, а деятельность оперативников не была направлена против самой Бразилии. Однако полномасштабное вторжение войск РФ в Украину, пишет газета, привело к тому, что российских шпионов начали активно преследовать «даже в тех частях света, где они долгое время пользовались определенной степенью безнаказанности». В 2022 году бразильская контрразведка при помощи коллег из США, Израиля, Нидерландов и других западных стран начала масштабную охоту на российских нелегалов.

Первым успехом в борьбе со схемой «конвейера оперативников» стал арест Сергея Черкасова. Он жил в Бразилии под именем Виктор Мюллер Феррейра и в 2022 году пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Нидерландах. Власти европейской страны отказали ему во въезде и выслали в Бразилию, где его обвинили в использовании поддельных документов. Черкасов все отрицал, утверждая, что он настоящий бразилец, — а проверка показала, что все его бразильские документы действительно подлинные.

Обычно, пишет NYT, в таких случаях агенты присваивают себе личности давно умерших людей, однако российская схема была другой — и использовала особенности бразильского законодательства. Если человек родился в отдаленной сельской местности, в Бразилии для выдачи свидетельства о рождении не требуют подтверждения о факте родов из больницы: документ выдается любому человеку, если факт его рождения подтвердят два свидетеля.

Именно таким образом Сергей Черкасов и получил свидетельство о рождении на имя Виктора Мюллера Феррейры — а затем на основании этого документа ему легально выдали все остальные, в том числе права, военный билет и бразильский паспорт. По документам Феррейра был сыном женщины, которая умерла, когда ему было четыре года. Но когда следователи пообщались с семьей женщины, оказалось, что у нее никогда не было детей.

После этого следователи начали искать других российских агентов, которые могли получить документы по аналогичной схеме. Они вручную изучали подозрительные несоответствия в миллионах децентрализованных баз данных о выдаче паспортов, свидетельств о рождении и других документов и пытались найти людей, которые в первые десятилетия после даты рождения, указанной в документах, не оставляли никаких документальных следов своей деятельности, а потом появлялись вновь.

NY Times в своем материале подробно рассказывает о разоблаченном российском оперативнике по имени Артем Шмырев. На протяжении шести лет он жил в Бразилии под именем Герхарда Даниэля Камноса Виттиха. По документам он родился в Рио-де-Жанейро в 1986 году, однако никаких данных о том, чем этот человек занимался до 2015 года, обнаружить не удалось — поэтому он привлек внимание следователей.

Виттих, пишет издание, «говорил на идеальном португальском языке с легким акцентом», который он объяснял тем, что детство провел в Австрии. У него был собственный бизнес — типография, о которой он, по словам коллег, искренне заботился, работая с утра до ночи. Типография была успешной, среди ее клиентов, например, была крупная бразильская телесеть TV Globo. У Виттиха была девушка, с которой он вместе жил в элитной квартире в Рио-де-Жанейро, кот породы мейн-кун и много друзей. Он часто внезапно уезжал в Европу и Азию и шутил, что во время поездок занимается «промышленным шпионажем» против конкурентов.

При этом у Виттиха, по словам его друзей, были некоторые «странности». Например, он всегда отключал свой компьютер от интернета, когда им не пользовался, а также не любил, когда его фотографируют, — но это не казалось никому подозрительным. Денег он тратил больше, чем приносил его бизнес.

Поймать Шмырева властям не удалось: он покинул страну всего за несколько дней до того, как следствие собиралось его арестовать, заявив друзьям и коллегам, что уезжает в Малайзию по делам бизнеса. Оттуда он так и не вернулся, но, как рассказал один из его друзей, позвонил своей девушке и попрощался с ней. «Ты услышишь обо мне разные вещи, но ты должна знать, что я никогда не делал ничего особо плохого. Я никогда никого не убивал или что-то в этом роде», — сказал Шмырев.

Проведя обыски дома у Шмырева, бразильская контрразведка получила доступ к части его переписки. Из нее выяснилось, что у оперативника была жена — тоже россиянка и тоже агент под прикрытием, работавшая в Греции. В переписках с ней Шмырев жаловался, что ему скучно сидеть в Бразилии. «Никаких реальных достижений в работе. Я не там, где должен быть, уже два года», — отмечал он в одном из сообщений.

Всего в рамках операции бразильцы при помощи спецслужб других стран установили личности девяти российских шпионов, выдававших себя за граждан Бразилии. Лишь двое из них — Сергей Черкасов и Михаил Микушин, ученый, исследовавший гибридные угрозы в университете в Норвегии, — были арестованы. Остальным, как Шмыреву, удалось скрыться.

Микушина вернули в Россию в рамках обмена российских агентов на политзаключенных в августе 2024 года. Черкасов остается в тюрьме: власти Бразилии еще в 2022 году приговорили его к 15 годам лишения свободы по обвинению в подделке документов. Позже этот срок был сокращен до пяти лет. Россия пыталась вызволить своего агента: Генпрокуратура РФ направила в Бразилию запрос об экстрадиции, в котором утверждалось, что Черкасова в России разыскивают за контрабанду героина. Этот запрос не был удовлетворен; позже независимые журналисты-расследователи из Bellingcat и The Insider доказали, что дело в России сфабриковано.

История Сергея Черкасова

В Бразилии за подделку документов осудили российского разведчика. Генпрокуратура РФ утверждает, что тот вовсе не шпион, а наркодилер Bellingcat и The Insider доказали, что это ложь

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В Бразилии за подделку документов осудили российского разведчика. Генпрокуратура РФ утверждает, что тот вовсе не шпион, а наркодилер Bellingcat и The Insider доказали, что это ложь