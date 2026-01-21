В приложении «Билайна» появилась функция просмотра ютьюба без VPN

В приложении «Билайна» появилась возможность смотреть ютьюб в России без использования VPN, рассказали РБК несколько абонентов оператора. Смотреть видео можно только из приложения «Мой Билайн» на тарифе «План б», само приложение YouTube по-прежнему не работает.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») подтвердили РБК, что оператор «ведет работы по настройке сервиса и некоторым клиентам эта возможность может быть видна». Как устроена техническая реализация доступа к ютьюбу, оператор не уточнил.

«Когда сервис будет стабилизирован, мы о нем расскажем», — добавил представитель оператора.

РБК также пишет, что в ноябре «Билайн» открыл пользователям тарифа «План б» доступ к стримингам Netflix и Spotify. Они не заблокированы в России, но после начала войны оба стриминга ушли из России и отключили свои сервисы для пользователей из РФ.

Эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов в комментарии РБК пояснил, что доступ к ютьюбу через приложение «Билайна» без VPN — пример избирательной маршрутизации трафика. «Если говорить простыми словами, внутри приложения „Билайна“ (при условии, что функция там активирована) часть данных может идти через защищенные каналы, условно — „мосты“ или тоннели, прямо к нужным ресурсам, в данном случае — к YouTube. При этом трафик к российским сервисам идет напрямую, без дополнительных маршрутов», — сказал он. По его мнению, это может стать «трендом среди телеком-операторов, если не столкнется с давлением регуляторов».

В свою очередь эксперт телеком-рынка Алексей Учакин заявил, что в случае с доступом к ютьюбу у Роскомнадзора могут возникнуть вопросы к оператору.

«Вероятнее всего, оператор упаковывает трафик к видеосервису внутрь приложения „Билайна“ и доводит его до ближайшего стыка с Google. Но так как YouTube у нас в стране замедлен, от Роскомнадзора есть указания в сторону операторов не препятствовать замедлению и не предлагать клиентам пути обхода этого замедления, поэтому сколько продлится такое счастье для пользователей „Билайна“ — неизвестно», — пояснил он.

В России начали блокировать ютьюб летом 2024 года. Роскомнадзор при этом утверждал, что проблемы с доступом к сервису связаны с тем, что Google ушла из России и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи. В Googlе говорили, что замедление работы YouTube в России не стало «результатом технических проблем или действий с нашей стороны».

