Сервисы для мониторинга уровня глюкозы включат в «белый список» сайтов. Родителей детей с диабетом жаловались на сбои из-за отключений интернета

Сервисы, помогающие отслеживать уровень глюкозы в крови, включат в «белый список» сайтов — перечень ресурсов, доступных во время отключений мобильного интернета. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

По словам министра, соответствующее решение вступит в силу в течение первых трех месяцев 2026 года.

Родители детей с диабетом еще в ноябре 2025 года жаловались на постоянные отключения мобильного интернета в России. Перебои со связью привели к тому, что они не могут дистанционно следить за уровнем глюкозы в крови своих детей.

Авторы жалоб объясняли, что пользуются специальными и приложениями для отслеживания уровня глюкозы у ребенка, например, когда он находится в школе или детском саду. Без стабильного интернета это невозможно.

Позже эту тему несколько раз поднимали депутаты Госдумы и журналисты на прямой линии Путина.

Первую версию «белого списка» сайтов Минцифры опубликовало в сентябре 2025 года. Ведомство утверждает, что список формируют «из наиболее популярных интернет-ресурсов России», а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

В перечень включили государственные ресурсы и медиа, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», нескольких банков и мобильных операторов, крупные маркетплейсы и другие сайты.