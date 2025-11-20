«Коммерсант»: родители детей с диабетом попросили Минцифры включить в «белый список» приложение для мониторинга уровня глюкозы

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко написала обращение в Минцифры, в котором указывает на перебои в работе приложений, позволяющих мониторить уровень глюкозы у больных диабетом, и просит включить их в «белый список», сообщает «Коммерсант».

Депутатское обращение Костенко написала по просьбе Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, которая регулярно получает жалобы родителей. Они говорят, что из-за постоянных отключений мобильного интернета не могут дистанционно следить за в крови у их детей с диабетом 1-го типа.

Костенко в своем обращении пишет, что работа приложений, привязанных к современным датчикам уровня глюкозы, в последнее время сильно затруднена из-за «перебоев в работе мобильного интернета у пациентов и их законных представителей». О каких перебоях идет речь — не уточняется, но, как поясняет «Коммерсант», видимо, имеются в виду отключения мобильного интернета, которое власти объясняют угрозами атак беспилотников. По словам, Костенко, из-за этого перестают работать десятки мобильных приложений для передачи данных датчиков. Она перечисляет 23 приложения и просит включить их в «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета.

В Минцифры «Коммерсанту» подтвердили, что получили обращение Костенко. «Отметим, что решения о включении того или иного сервиса или сайта в так называемый белый список принимаются по согласованию с профильными ведомствами, а также органами, отвечающими за обеспечение безопасности», — говорится в комментарии пресс-службы.

