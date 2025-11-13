Из-за отключения интернета в России пострадали дети с диабетом. Родители рассказали, что не могут дистанционно отслеживать у детей уровень глюкозы в крови

Родители детей с диабетом пожаловались на то, что постоянные отключения мобильного интернета в России привели к тому, что они не могут дистанционно следить за уровнем глюкозы у них в крови. Комментарии родителей приводит The Insider.

Уровень глюкозы у детей с диабетом 1-го типа можно отследить с помощью датчиков непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), которые оповещают пациентов о высоком или низком уровне сахара, помогая предотвратить .

«Отключая интернет, вы лишаете детей с сахарным диабетом полноценной жизни!!! Родители детей с диабетом используют приложения для отслеживания уровня глюкозы у ребенка, когда он находится в садике или школе, без интернета это невозможно. Маленькие дети еще не умеют самостоятельно принимать решения по регулированию уровня сахара! Включите приложения для диабетиков в белый список!!!» — пишет одна из комментаторов на странице Роскомнадзора во «ВКонтакте».

Похожие жалобы оставили родители детей с диабетом в чате организации «Диаресурс» (она занимается защитой прав детей и взрослых с сахарным диабетом).

«Куда можно написать, чтобы они, когда глушат интернет, сделали исключение для диа-приложений? У нас, когда в Королеве глушат, продолжает работать „Яндекс. Такси“, Rutube и т. д. А диа-приложения не работают. „Либравью“ (сервис, позволяющий отслеживать и передавать данные об уровне глюкозы) явно важнее, чем Rutube», — пишет один из пользователей.

«Ровно через два часа после обеда ребенок еле доходит до дома с , ладно, папа на удаленке. Интернет у нас днем глушат, показания родителям не передается», — написал еще один родитель.

The Insider поговорил с Анной из Саратова, у ребенка которой диабет 1-го типа. По ее словам, с августа она не может дистанционно отслеживать уровень глюкозы у сына.

«Как только кто-то из нас вышел из зоны Wi-Fi, контроль сахара невозможен для родителей дистанционно. Есть вариант — подключаться по специальному разрешению к Wi-Fi школы. Но не все директора вникают в ситуацию и разрешают. Неудобства огромные, конечно. Жизнь и здоровье ребенка-диабетика оказываются под угрозой», — рассказала она.

По ее словам, родители детей с диабетом сейчас собирают подписи под обращением в Роскомнадзор с требованием внести приложения для мониторинга глюкозы в «белый список». При этом в него внесут только официальные приложения, тогда как родители детей нередко используют неофициальные программы, добавила она.

В разных регионах России уже много месяцев регулярно отключают мобильный интернет, это объясняют борьбой с украинскими беспилотниками.

В сентябре министерство цифрового развития опубликовало «белый список» сайтов, к которым будет сохраняться доступ при отключении мобильного интернета. В него вошли государственные ресурсы, «ВКонтакте», «Одноклассники», сервисы «Яндекса», нескольких банков и мобильных операторов, крупные маркетплейсы, Rutube, «Кинопоиск», онлайн-карты 2GIS и сайт магазина «Магнит».

Читайте также

«Все уже входит в рутину — утром и вечером, кроме Чебурнета, ничего нет» Читатели «Медузы» из России — об опыте использования «белых списков» сайтов во время шатдаунов

Читайте также

«Все уже входит в рутину — утром и вечером, кроме Чебурнета, ничего нет» Читатели «Медузы» из России — об опыте использования «белых списков» сайтов во время шатдаунов