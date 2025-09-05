Опубликован «белый список» сайтов, к которым будет доступ при отключении интернета в России. В него вошли сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries и «Магнит»

Минцифры России объявило, что сформировало список сайтов и сервисов, к которым у жителей будет оставаться доступ при отключении мобильного интернета.

«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Список сформирован «на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России». В него вошли соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, госуслуги, а также сайты президента и правительства РФ.

Министерство не привело конкретные названия ресурсов, но список опубликовало РБК. В него вошли:

все государственные сайты, госуслуги, портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи;

сервисы «Яндекса» (какие именно не уточняется);

соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК);

личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «Мегафона», Т2 и «Билайна»;

сервисы Mail.ru и «Дзен»;

Avito;

Rutube и «Кинопоиск»;

онлайн-карты 2GIS;

сайт магазина «Магнит».

В Минцифры заявили, что список будет «оперативно дополняться».

О том, что Минцифры совместно с операторами разрабатывает «белый список» сайтов, к которым будет оставаться доступ при отключении мобильного интернета, сообщалось в начале августа 2025 года.

В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. По данным проекта «На связи», только в июле жители России по меньшей мере 2099 раз столкнулись с отключением мобильного интернета.

