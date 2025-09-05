Опубликован «белый список» сайтов, к которым будет доступ при отключении интернета в России. В него вошли сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries и «Магнит»
Минцифры России объявило, что сформировало список сайтов и сервисов, к которым у жителей будет оставаться доступ при отключении мобильного интернета.
«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», — говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Список сформирован «на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России». В него вошли соцсети, маркетплейсы, навигаторы, такси, службы доставки, супермаркеты, госуслуги, а также сайты президента и правительства РФ.
Министерство не привело конкретные названия ресурсов, но список опубликовало РБК. В него вошли:
- все государственные сайты, госуслуги, портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи;
- сервисы «Яндекса» (какие именно не уточняется);
- соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и Национальной системы платежных карт (НСПК);
- личные кабинеты операторов связи «большой четверки» — МТС, «Мегафона», Т2 и «Билайна»;
- сервисы Mail.ru и «Дзен»;
- Avito;
- Rutube и «Кинопоиск»;
- онлайн-карты 2GIS;
- сайт магазина «Магнит».
В Минцифры заявили, что список будет «оперативно дополняться».
О том, что Минцифры совместно с операторами разрабатывает «белый список» сайтов, к которым будет оставаться доступ при отключении мобильного интернета, сообщалось в начале августа 2025 года.
В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. По данным проекта «На связи», только в июле жители России по меньшей мере 2099 раз столкнулись с отключением мобильного интернета.