В России в июле более двух тысяч раз отключали мобильный интернет. Такого еще не было никогда
Жители России в июле по меньшей мере 2099 раз столкнулись с отключением мобильного интернета, установили авторы проекта «На связи», которые собирают жалобы пользователей и проверяют их техническими средствами.
Это рекордное число шатдаунов за месяц. В мае 2025-го в России 69 раз отключали интернет, в июне — 662 раза.
«В основном на территории России происходят частичные интернет-шатдауны: это когда местами в городе интернет работает, а местами — нет», — заявили в проекте «На связи». При этом в некоторых регионах интернет полностью отсутствовал в течение нескольких дней, например, в Красноярском крае.
Обычно власти России объясняют, что мобильный интернет отключили ради безопасности из-за атак украинских беспилотников. При этом в ряде случаев интернет отключали в регионах, где никогда не возникало угрозы атаки БПЛА.