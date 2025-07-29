Жители Красноярска спросили, как работать удаленно без мобильного интернета. Местная чиновница ответила, что «на СВО всем работы хватит»

Жители Красноярского края, где четвертый день не работает мобильный интернет, поинтересовались, как быть в этих условиях тем, кто работает удаленно. Глава местного Центра управления регионом (ЦУР) Екатерина Кузьминых ответила, что «на СВО всем работы хватит».

Вопрос местные жители задали под постом губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, в котором тот подтвердил, что в регионе введены «временные ограничения» на работу мобильного интернета. «А как быть тем, кто на удаленке? всех нагнул, люди работали с мобильного. Как быть, если проводной опять сдохнет? Люди работу потеряют», — говорилось в одном из комментариев.

«На СВО всем работы хватит», — написала в ответ Екатерина Кузьминых. Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что аккаунт принадлежит именно Кузьминых — она активно ведет его с 2020 года и публикует сторис. В частности, до этого Кузьминых опубликовала сторис, в которой прокомментировала пост губернатора об ограничениях мобильной связи так: «Радуемся чистому небу над головой. И не жужжим».

Кузьминых была назначена главой Центра управления регионом в декабре 2023 года. Сама она описывала ЦУР как «элемент федеральной структуры, которая создана для коммуникации жителей и тех, кого принято называть обобщенным словом „власть“». «Это про диалог с ответственными службами, это про решение проблем, о которых пишут в интернете», — говорила она.

В Красноярске четвертый день практически не работает мобильный интернет. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков пояснил, что ограничения связаны «с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз» и призвал «отнестись с пониманием».