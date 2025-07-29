В Красноярском крае четвертый день не работает мобильный интернет. Глава региона попросил жителей отнестись к этому «с пониманием»

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подтвердил, что в регионе введены «временные ограничения» на работу мобильного интернета. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничения связаны «с необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз».

О каких угрозах идет речь, он не уточнил. Минобороны России об атаках украинских беспилотников на Красноярский край не сообщало.

«Как вы знаете, аналогичные мероприятия проходят сейчас и в других регионах нашей страны. Прошу с пониманием отнестись к этой ситуации. Защита жителей и инфраструктуры — важнейший вопрос сегодня», — заявил Котюков.

Жители Красноярского края начали сообщать об отсутствии мобильного интернета 26 июля. В МТС и «Билайне» заявили, что сбои произошли по независящим от операторов причинам. В Т2 добавили, что «ограничения обусловлены мерами безопасности».

В свою очередь антитеррористическая комиссия Свердловской области 29 июля сообщила, что в регионе вводится «временное ограничение и замедление мобильного интернета» для «усиления безопасности».

«В условиях, когда услуги мобильной связи работают нестабильно, рекомендуем пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт, а также рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета», — говорится в сообщении.

В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. Данные проекта «На связи», собирающего жалобы пользователей и проверяющего их техническими средствами, показывают, что к концу июня ограничительные меры стали регулярно затрагивать более половины всех регионов страны.

По информации Forbes, операторы связи совместно с Минцифры России обсуждают возможность обеспечивать доступ к отдельным сайтам и приложениям во время отключения мобильного интернета. Речь идет, в частности, о портале гоуслуг, банковских приложения и «каналах экстренного оповещения».

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