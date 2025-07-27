В Красноярске второй день не работает мобильный интернет. Один из операторов объяснил сбой «мерами безопасности»

Пользователи в Красноярске второй день подряд сталкиваются с масштабным сбоем в работе мобильного интернета, сообщают местные издания.

По данным сервиса Downdetector, сбой наблюдается у всех операторов — T2, МТС, «Билайна», «Т-Мобайла» и «Мегафона». Число жалоб, как пишет издание «Проспект мира», уменьшилось в ночь на 27 июля, но утром снова выросло.

Люди жалуются, что терминалы для оплаты работают выборочно, рассчитаться через систему быстрых переводов тоже не получается, потому что не работает приложение банка. У банкоматов собираются очереди, пишет портал «Горновости Красноярск». Также проблемы возникают при заказе такси.

В МТС и «Билайне» заявили, что сбои произошли по независящим от операторов причинам. В Т2 добавили, что «ограничения обусловлены мерами безопасности».

Начиная с весны, российские регионы постоянно сталкиваются с ограничениями в работе мобильного интернета. В Москве перед парадом Победы 9 мая перебои наблюдались несколько дней. В тот же период мобильный интернет не работал и в других областях. Власти регионов объясняют периодические отключения интернета мерами безопасности, связанными с атаками украинских дронов. Некоторые губернаторы, как, например, Александр Дрозденко в Ленинградской области, пользуются формулировкой «частичное понижение сигнала мобильного интернета», предупреждая жителей об ограничениях.