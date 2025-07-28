Forbes: операторы предложили во время отключений интернета оставлять доступ к критически важным сайтам

Операторы связи совместно с Минцифры России обсуждают возможность обеспечивать доступ к отдельным сайтам и приложениям во время отключения мобильного интернета, пишет Forbes со ссылкой на источники и операторов.

В пресс-службе «Билайна» заявили, что предлагают оставлять доступ к «критически важным цифровым сервисам» — госуслугам, банковским приложениям и «каналам экстренного оповещения».

По словам представителя оператора, в случае реализации этой идеи трафик к таким сервисам должен маршрутизироваться с особым приоритетом. В «Билайне» отметили, что «реализация подобной модели требует отдельного регуляторного решения».

Источник, близкий к Минцифры, подтвердил, что ведомство участвует в соответствующих консультациях с операторами связи. Собеседник издания отметил, что этот вопрос «затрагивает различные службы и ведомства и требует взвешенного подхода».

О том, что такие обсуждения ведутся, подтвердил также источник в одном из операторов связи.

Партнер Comnews Research Леонид Коник в разговоре с Forbes пояснил, что единственный способ обеспечить доступ к определенным сайтам — не отключать мобильный интернет полностью, а пропускать только тот трафик, который объявлен приоритетным. Такая возможность, по его словам, есть только у Роскомнадзора.

В последние месяцы в разных регионах России начали временно отключать мобильный интернет на фоне участившихся массированных атак украинских беспилотников. Данные проекта «На связи», собирающего жалобы пользователей и проверяющего их техническими средствами, показывают, что к концу июня ограничительные меры стали регулярно затрагивать более половины всех регионов страны.

В конце мая Forbes писал, что операторы связи заметили рост числа обращений на подключение фиксированного доступа в интернет на фоне отключений мобильного интернета.

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