Франция предложила НАТО провести учения в Гренландии

Французские власти запросили проведение учений НАТО в Гренландии, Париж готов принять в них участие, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Масштаб учений не уточняется.

CNN напоминает, что на прошлой неделе Франция вместе с другими европейскими странами направила в Гренландию военнослужащих для участия в совместных учениях под руководством Дании.

Военнослужащих в Гренландию отправили семь стран Европы, сообщало агентство Reuters. Больше всего военных направила Франция — 15 специалистов. Германия направила в Гренландию 13 человек. Швеция направила трех офицеров, Финляндия и Норвегия — по два, а Великобритания и Нидерланды — по одному.

Вскоре президент США Дональд Трамп объявил, что введет 10-процентные торговые пошлины для Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Они будут действовать до того момента, пока не будет заключено соглашение о передаче США Гренландии.

Гренландия — автономная территория Дании. Президент Дональд Трамп в последние недели уже несколько раз высказывался о притязаниях США на Гренландию, объясняя это интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Власти Гренландии заявляли, что остров не хочет быть частью США.

