Президент США Дональд Трамп настаивает на незамедлительном начале переговоров по вопросу о приобретении Гренландии Соединенными Штатами. Об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В своей речи Трамп раскритиковал Данию, назвав страну слишком слабой для защиты Гренландии. Он повторил свой ключевой тезис о том, что Гренландия нужна США для «национальной безопасности и международной безопасности».

«Этот огромный незащищенный остров фактически является частью Северной Америки. Это наша территория», — добавил Трамп. Во время выступления он также заявил, что США «поступили глупо», вернув остров Дании после Второй мировой войны.

Президент США отметил, что не будет применять силу, чтобы получить «этот большой красивый кусок льда». «Мы никогда ничего не просили и ничего не получали. Мы, вероятно, ничего не получим, если я не решу применить чрезмерную силу и насилие. Но я не буду этого делать», — добавил Трамп.

По словам лидера Соединенных Штатов, его предложение о присоединении Гренландии к США не будет угрозой для НАТО. «Это значительно укрепит безопасность всего альянса, альянса НАТО», — сказал он.

«Все, о чем мы просим, — это получить Гренландию, включая право собственности. Потому что для ее защиты необходимо право собственности. Невозможно защищать ее на условиях аренды», — заявил Трамп.

Гренландия — автономная территория Дании. Дональд Трамп в последние недели несколько раз высказывался о притязаниях США на остров. Власти Гренландии заявляли, что не хотят быть частью США. Ранее Белый дом предлагал купить Гренландию, но также не исключал, что может применить силу.

