Премьер Гренландии призвал жителей и власти острова готовиться к возможному вторжению США (хотя оно и маловероятно)

Жители и власти Гренландии на фоне угроз президента США Дональда Трампа должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это маловероятный сценарий, заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

«Применение военной силы маловероятно, но его нельзя исключать. Об этом ясно заявила другая сторона», — сказал Нильсен на пресс-конференции в Нууке. Его цитируют Bloomberg и AFP.

Премьер отметил, что Гренландия должна быть готова ко всем возможным сценариям развития событий. Он напомнил, что Гренландия — часть НАТО, и любая эскалация будет иметь последствия для всего мира.

Гренландия — автономная территория Дании.

Дональд Трамп несколько раз заявлял о притязаниях США на Гренландию. Он объяснял это интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Власти Гренландии заявляли, что остров не хочет быть частью США.

Белый дом предложил купить Гренландию, но также не исключал, что может применить силу.

Трамп также объявил, что введет пошлины против , которые не согласны с притязаниями США на Гренландию.

Следующий раунд обсуждения ситуации вокруг Гренландии должен пройти на форуме в Давосе.

