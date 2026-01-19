«Известия»: российские авиакомпании возвращают в эксплуатацию старые самолеты, законсервированные еще до войны

Российские авиакомпании возвращают в эксплуатацию старые отечественные и зарубежные самолеты, законсервированные еще до начала большой войны с Украиной, пишут «Известия» со ссылкой на источники и представителей госкорпорации «Ростех».

В 2022 году в России запустили процесс восстановления 12 отечественных бортов разных типов, в числе которых — девять самолетов семейства Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96. По оценкам экспертов, как пишут «Известия», этим воздушным судам до 30 лет. 10 из 12 самолетов (пассажирских и грузовых) уже вернули в эксплуатацию. До 2027 года также будут переданы и два оставшихся Ту-204. В числе получателей этих бортов — Red Wings и другие авиакомпании, пишут «Известия».

Кроме того, в эксплуатацию в 2026–2027 годах собираются возвращать иностранные Boeing 747, говорят источники «Известий». Например, у авиакомпании «Россия» есть два таких лайнера, которые она получила после банкротства авиакомпании «Трансаэро» в 2015–2016 годах: они выполняли рейсы на российских и зарубежных маршрутах, но были поставлены на хранение во время пандемии коронавируса. Собеседник «Известий» подтверждает, что в 2025 году активизировались закупки запчастей для Boeing 747, а один из экспертов поясняет, что реконструкция самолетов может вестись в «дружественных» странах — например в Иране, где для этого есть техническая база.

По словам авиаэкспертов, возвращение старых самолетов призвано восполнить наметившийся дефицит техники. Он возникает потому, что самолеты выбывают естественным путем — но этот процесс усугубляется и санкциями. В октябре 2025 года глава Росавиации Дмитрий Ядров говорил, что к 2030 году из парков авиакомпаний может выбыть 230 российских и 109 иностранных самолетов.

Уменьшением парка, как отмечают эксперты, объясняется в том числе снижение пассажиропотока, наблюдавшееся в 2025 году.

После начала большой войны в 2022 году Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов и запретили поставки запчастей для них. ЕС вдобавок запретил поддержку и страхование бортов российских перевозчиков, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата бортов, сданных в аренду российским авиакомпаниям. На фоне санкций некоторые российские авиакомпании начали разбирать одни свои самолеты на запчасти ради техобслуживания других. Программа поставки новых отечественных самолетов вместе с тем сдвинулась с 2024 года как минимум на 2025–2026 годы.