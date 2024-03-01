Поставки всех российских самолетов сдвинулись на два года. По данным источников «Коммерсанта», они не успевают пройти летные испытания из-за импортозамещения

Программа поставки отечественных самолетов, которые предназначены для замены машин западного производства в российских авиакомпаниях, сдвинулась с 2024 года на 2025–2026 годы, объявили Минпромторг и госкорпорация «Ростех».

«Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли объясняет, что характеристики самолетов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным, из-за чего они не успевают пройти летные испытания.

Перенос сроков касается всех разрабатываемых гражданских самолетов — SJ-100, МС-21, Ту-214 и Ил-114–300. Издание приводит в пример среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, масса которого по сравнению с прошлой версией с использованием западных компонентов увеличилась на 5,75 тонны. По данным «Коммерсанта», это произошло из-за применения отечественного композита и новых систем. В итоге, как пишет издание, дальность полета МС-21 при максимальной коммерческой загрузке сократится. Источник «Коммерсанта» отмечает, что без снижения массы достичь плановых летно-технических характеристик будет невозможно.

В «Ростехе» изданию заявили, что «финальный облик полностью импортозамещенного самолета [МС-21] будет сформирован во второй половине текущего [2024] года», а поэтапная реализация программы снятия ограничений «позволит довести лайнер до параметров, отвечающих самым высоким требованиям авиакомпаний».

В Минпромторге РБК сказали, что программы импортозамещения «реализуются в беспрецедентные по мировым меркам сроки» и аналогичных российскому примеров комплексного импортозамещения всех систем и агрегатов самолетов «в современной мировой авиации не существует».

Утвержденная в 2022 году комплексная стратегия развития авиаотрасли до 2030 года предполагает, что авиакомпании должны получить за это время 1036 российских пассажирских самолетов. Из них 339 бортов за семь лет должна получить группа «Аэрофлот».

«Коммерсант» оценивает стоимость программы поставки отечественных самолетов в «сотни миллиардов рублей». В июне 2022 года премьер Михаил Мишустин заявлял, что на реализацию программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года будет выделено более 770 миллиардов рублей.

О переносе начала серийных поставок самолета МС-21 на 2025–2026 годы накануне объявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, объяснив это тем, что испытания еще не завершены. Разработка лайнера ведется с начала 2000-х годов, сроки реализации разных этапов проекта неоднократно сдвигались.

Владимир Путин на прямой линии в декабре 2023 года заявил, что Россия планирует произвести «свыше тысячи» своих самолетов к 2030 году. В начале февраля 2024 года он призвал как можно скорее обновлять авиапарк российских компаний отечественными самолетами, а во время послания Федеральному собранию еще раз отметил, что российский парк гражданской авиации должен пополняться за счет отечественных самолетов.

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