Пентагон распорядился подготовить около 1500 военнослужащих к возможному развертыванию в Миннесоте — после того, как Дональд Трамп пригрозил задействовать Закон о подавлении мятежей в ответ на протесты из-за убийства местной жительницы Рене Гуд сотрудником иммиграционной службы, сообщают Reuters, CBS News и The Washington Post со ссылками на источники.

The Washington Post пишет, что речь идет о военнослужащих двух пехотных батальонов 11-й воздушно-десантной дивизии, базирующихся на Аляске. По данным собеседника Reuters, армия перевела эти подразделения в режим готовности к развертыванию на случай эскалации насилия, но пока неясно, будут ли военнослужащие направлены в Миннесоту.

В Белом доме заявили, что для Пентагона типично «быть готовым к любому решению, которое президент может принять или не принять».

15 января Трамп пригрозил применить , если власти Миннесоты не смогут остановить протестующих от «нападений» на сотрудников иммиграционной службы, добавив, что «быстро положит конец тому позору, который происходит в этом некогда великом штате». Днем позже Трамп заявил, что «прямо сейчас» причин для применения закона нет. «Если он мне понадобится, я его применю», — добавил он.

Reuters отмечает, что даже если войска будут развернуты, остается неясным, будет ли официально активирован Закон о подавлении мятежей. Даже без его применения президент имеет право использовать подразделения армии для определенных внутренних задач — например для охраны федеральной собственности, пишет агентство.

7 января в Миннесоте сотрудник иммиграционной и таможенной службой США (ICE) убил несколькими выстрелами 37-летнюю местную жительницу Рене Николь Гуд, машина которой стояла поперек дороги, преграждая путь пикапу ICE (без опознавательных знаков). Дональд Трамп позже заявил, что посмотрел ролик со съемкой инцидента и увидел, как водительница вела себя «крайне агрессивно», препятствуя действиям сотрудников ICE, после чего «преднамеренно совершила наезд на служащего». После убийства Рене Гуд в штате Миннесота начались протесты против действий сотрудников ICE.

