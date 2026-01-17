FT: США рассматривают идею Совета мира для Украины

Власти США обсуждают возможность создать аналог Совета мира для Газы для контроля за выполнением будущего соглашения о прекращении войны в Украине, пишет Financial Times.

По словам украинского собеседника издания, создание такой структуры под председательством президента США Дональда Трама предусмотрено проектом мирного плана, состоящего из 20 пунктов. Предполагается, что совет, в который войдут представители Украины, Европы, НАТО и России, будет контролировать и гарантировать выполнение мирного плана.

Уже созданный Совет мира для Газы, состав участников которого объявили 16 января, может заняться и другими конфликтами, заявили источники издания. По словам одного из собеседников FT, администрация Трампа рассматривает Совет мира «как потенциальную замену ООН… своего рода параллельный неофициальный орган для работы с конфликтами и за пределами Газы». В частности американские чиновники, пишет FT, уже предложили, чтобы Совет мира занялся Венесуэлой, оставшейся без президента, которого США захватили и вывезли из страны.

Арабский дипломат, пожелавший остаться неназванным, сообщил FT, что к планам расширения мандата Совета мира по Газе в его регионе относятся «с осторожностью», так как, отметил он, «это ненормальная процедура».

