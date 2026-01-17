Белый дом назвал состав Совета мира для Газы. В него вошли Тони Блэр, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

Администрация президента США объявила состав Совета мира для Газы, создание которого предусмотрено планом Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

В Совет мира, председателем которого является сам Трамп, вошли:

госсекретарь США Марко Рубио;

спецпосланник президента США Стив Уиткофф;

зять Трампа Джаред Кушнер;

бывший премьер Великобритании Тони Блэр;

американский бизнесмен Марк Роуэн;

глава Всемирного банка Аджай Банга;

замсоветника по нацбезопасности США Роберт Габриэль.

«Для реализации концепции Совета мира», сообщил Белый дом, создан исполнительный совет. В него, помимо Уиткоффа, Кушнера, Блэра и Роуэна, вошли:

глава МИД Турции Хакан Фидан;

катарский дипломат Али аль-Тавади;

министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим аль-Хашими;

бывший заместитель премьер-министра Нидерландов Сигрид Кааг

кипрско-израильский бизнесмен Якир Габай;

глава египетской разведки генерал Хасан Махмуд Рашад;

болгарский дипломат Николай Младенов.

Младенов — бывший спецпредставитель ООН по Ближнему Востоку — будет связующим звеном между Советом мира и Национальным комитетом по управлению Газой (NCAG), сообщил Белый дом. Национальный комитет возглавил Али Шаас, который ранее занимал высокие посты в Палестинской администрации. Комитет, говорится в заявлении Белого дома, займется «восстановлением гражданских институтов и стабилизации повседневной жизни в Газе, одновременно закладывая основу для долгосрочного, самодостатствующего управления».

Израиль и ХАМАС в октябре 2025 года согласились на прекращение огня и приняли мирный план, разработанный администрацией Дональда Трампа. Первый этап этого плана подразумевал возвращение всех остававшихся у ХАМАС израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля.

14 января США объявили о начале второго этапа плана по завершению войны в Газе, частью которого является создание Совета мира и Национального комитета. Предполагается, что Национальный комитет, подотчетный Совету мира, будет управлять Газой до тех пор, пока Палестинская национальная администрация не проведет необходимые реформы, чтобы быть готовой взять на себя управление сектором.

Подробнее о плане Трампа для Газы

Совет безопасности ООН одобрил «план Трампа», как прекратить войну в секторе Газа. Только этот план уже не работает Рассказываем, что с ним не так

