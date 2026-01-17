AFP: Светлана Тихановская переедет из Вильнюса в Польшу. Власти Литвы ослабили охрану политика

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом, пишет Deutsche Welle, сообщили AFP несколько источников в команде Тихановской и министерство иностранных дел Польши.

Тихановская с 2020 года живет в Вильнюсе, там же работал и ее офис. В октябре 2025 года власти Литвы объявили, что понижают уровень охраны белорусского политика. Тогда сообщалось, что обеспечением безопасности Тихановской вместо Службы охраны руководства Литвы занялось Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших.

Решение о понижении уровня охраны Тихановской, пояснил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, было принято «после оценки ситуации безопасности и анализе рисков».

Источники LRT сообщали, что охрана лидера белорусской оппозиции и другие расходы, включая автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах, обходились бюджету Литвы примерно в один миллион евро в год.

Из-за решения властей Литвы ослабить охрану политика офис Тихановской в Вильнюсе в октябре приостановил работу.

В Литву приехал и муж Светланы Тихановской Сергей, которого освободили в 2025 году из тюрьмы в Беларуси и выпустили из страны. В настоящее время, заявил помощник Светланы Тихановской, Сергей Тихановский по соображениям безопасности находится в США.

Светлана Тихановская в 2020 году приняла участие в выборах президента Беларуси, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Тихановская и ее команда результаты не признали, заявив о многочисленных фальсификациях.

После выборов в Беларуси начались масштабные протесты. Тихановская была вынуждена покинуть страну

Власти Беларуси возбудили в отношении Тихановской уголовные дела, в том числе об экстремизме и попытках свержения власти. В 2023 году суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии.

