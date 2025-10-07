Литва решила ослабить охрану Светланы Тихановской

Власти Литвы решили понизить уровень физической охраны лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая живет в Вильнюсе, сообщил в интервью LRT министр иностранных дел страны Кястутис Будрис. В чем конкретно это выражается, неясно.

С момента приезда Тихановской в Литву в 2020 году ей предоставили официального гостя категории C, а также обеспечивали круглосуточную охрану как в стране, так и за ее пределами, утверждает издание.

По данным источников LRT, охрана Тихановской и другие расходы, включая автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах, обходились бюджету Литвы примерно в один миллион евро в год.

Ранее охраной Тихановской занималась Служба охраны руководства Литвы. Теперь этим будет заниматься Бюро криминальной полиции, которое обеспечивает защиту свидетелей и потерпевших. По информации LRT, изменения начались с 1 октября.

Вопрос о том, какой уровень защиты применять и какие меры использовать, решают службы, исходя из оценки безопасности, рассказал Будрис.

«Основываясь на решениях, оценке ситуации безопасности и анализе рисков, Служба охраны руководства приняла решение понизить уровень применяемой защиты. Об этом решении были проинформированы и Светлана Тихановская, и ее офис, я сам также с ней об этом говорил», — добавил министр.

Что именно изменится в охране Тихановской, власти Литвы не раскрывают. «Чтобы не подвергать опасности охраняемое лицо, мы не можем публично комментировать эту тему — ни подтверждать, ни опровергать информацию об усилении или ослаблении охраны. Применяемые меры безопасности являются засекреченной информацией», — заявил заместитель директора Службы охраны руководства государства Паулюс Немира.

Светлана Тихановская в 2020 году приняла участие в выборах президента Беларуси, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Тихановская и ее команда результаты не признали, заявив о многочисленных фальсификациях.

После выборов в Беларуси несколько месяцев продолжались масштабные протесты против действующей власти. Тихановская в итоге была вынуждена покинуть страну

Власти Беларуси возбудили в отношении Тихановской уголовные дела, в том числе об экстремизме и попытках свержения власти. В 2023 году суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии.

