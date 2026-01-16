Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 января заявил, что Украина никогда не была и не будет препятствием для мира. Таким образом он ответил на заявление Дональда Трампа, сказавшего днем ранее, что Зеленский представляет «главное препятствие» на пути к урегулированию российско-украинской войны.

Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которого обсуждали в том числе средства ПВО для Украины и дипломатическую работу с США. «Никогда Украина не была и не будет препятствием для мира», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно российские ракеты, беспилотники и попытки уничтожить Украину «являются четким доказательствами» того, что Москве не нужны мирные соглашения.

«Когда из-за России у украинцев нет электричества по 20-30 часов и когда российские удары направлены на то, чтобы сломить нашу энергетику и наших людей, именно на Россию нужно давить. Я благодарю всех, кто в этом поддерживает Украину. Будем значительно активнее вести нашу дипломатическую работу — и публичную и официальную, и непубличную и неофициальную», — заявил Зеленский.

Трамп в интервью Reuters утверждал, что президент РФ Владимир Путин «готов на сделку». «Я думаю, Украина в меньшей степени готова к сделке», — добавил президент США. На вопрос, в чем заключается причина задержки с прекращением войны, Трамп ответил «Зеленский».

В Кремле поддержали заявление Трампа. «Здесь можно согласиться [с мнением Трампа], действительно. Это действительно так. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость. Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, и сужается коридор для принятия решения киевским режимом. И, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

