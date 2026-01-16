Юлии Тимошенко избрали меру пресечения в виде залога по делу о подкупе депутатов

Высший антикоррупционный суд Украины избрал лидеру парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 миллиона гривен, сообщает «РБК-Украина».

Прокуратура просила установить залог в размере 50 миллионов гривен.

Тимошенко также запрещено покидать Киевскую область без разрешения следователя, она должна сдать загранпаспорт. Кроме того, суд запретил ей общаться с несколькими депутатами Верховной Рады, уточняет «Суспiльне».

Сама Тимошенко говорила, что ее счета заблокировали до суда и, таким образом, она не сможет внести за себя залог.

14 января антикоррупционные органы Украины (НАБУ и САП) обвинили Тимошенко в подкупе нескольких депутатов Рады за голосование «за» или «против» определенных законопроектов. Он проходит подозреваемой по статье о предложении неправомерной выгоды должностным лицам (часть 4 статьи 369 УК Украины). Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.

По версии НАБУ и САП, Тимошенко «инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований». «Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период», — заявляли в НАБУ.

Тимошенко все обвинения отрицает: «Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня».

Читайте также

Антикоррупционные органы Украины обвинили Юлию Тимошенко в подкупе депутатов Верховной Рады Она все отрицает и называет происходящее «грандиозным пиар-ходом»

Читайте также

Антикоррупционные органы Украины обвинили Юлию Тимошенко в подкупе депутатов Верховной Рады Она все отрицает и называет происходящее «грандиозным пиар-ходом»