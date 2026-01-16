Во Владимирской области закрылась колония, где сидел Алексей Навальный. Он называл ее «концлагерем в 100 километрах от Москвы»

В городе Покрове во Владимирской области закрылась исправительная колония № 2, сообщает издание «Чеснок» со ссылкой на заявление регионального управления ФСИН.

Официально колония закрылась 25 декабря 2025 года. Заключенных в эту колонию начали отправлять в 1996 году.

«Осужденные, отбывающие наказания в указанном учреждении, в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства распределены в другие исправительные колонии для дальнейшего отбывания наказания. Решение об использовании комплекса зданий ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области в настоящий момент не принято», — заявили во ФСИН.

В этой колонии с марта 2021 года по июнь 2022 года находился Алексей Навальный. «Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы. <…> Я так себе и называю свой новый дом — „наш дружелюбный концлагерь“. Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт», — рассказывал политик после того, как его доставили в колонию в Покрове.

В декабре 2024 года стало известно, что администрация колонии снимала на скрытую камеру встречи Алексея Навального с адвокатами.

Люди, отбывавшие наказание в ИК-2, также описывали ее как колонию, максимально изолированную от внешнего мира и с жесткими условиями, в которой осужденных «ломают».

В колонии в Покрове также находились муниципальный депутат Алексей Горинов, поэт Артем Камардин, националист Дмитрий Демушкин и активист Константин Котов.

В апреле 2025 года в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 2 в Покрове возбудили уголовное дело о получении взяток от заключенных. По делу проходят также его заместитель, двое осужденных и четверо посредников. Должность начальника покровской колонии занимал Дмитрий Веселов.

