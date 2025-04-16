Начальника колонии в Покрове обвинили в получении взяток от заключенных

В отношении бывшего начальника исправительной колонии № 2 в городе Покров во Владимирской области возбуждено уголовное дело о получении взяток от заключенных (пункт «в» части 5 статьи 290, часть 3 статьи 290 УК). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, в 2024 году двое осужденных передали взятки в размере 300 тысяч рублей должностным лицам колонии «за получение поощрений и положительных характеристик в целях решения в дальнейшем вопроса об условно-досрочном освобождении». Заключенные передавали взятки через посредников, одним из которых выступал адвокат Владимирской областной коллегии адвокатов № 1. Часть денег была получена начальником колонии.

Кроме того, утверждает СК, еще один осужденный дал взятку в 170 тысяч рублей заместителю начальника колонии «за перевод на облегченные условия содержания и получение поощрений в целях решения в дальнейшем вопроса об условно-досрочном освобождении». Взяткой была бытовая техника, переданная посредницей — жительницей Москвы.

Уголовные дела возбуждены в отношении начальника колонии, его заместителя, двух осужденных и четырех посредников. Начальника колонии и его заместителя уволили, утверждается в сообщении СК.

Имена фигурантов дела в СК не привели. Ранее должность начальника покровской колонии занимал Дмитрий Веселов.

С марта 2021 года по июнь 2022 года в покровской колонии № 2 находился Алексей Навальный. Бывшие заключенные колонии рассказывали об издевательствах, которым подвергался политик в колонии. Соратники Навального уже после его гибели сообщили, что администрация колонии в Покрове снимала встречи политика с адвокатами скрытой камерой, что является нарушением закона.

В январе 2025 года сообщалось, что колония в Покрове будет закрыта.

Читайте также

«Медуза» получила доступ к переписке сотрудников ИК-6 во Владимирской области. Из нее следует, что они осознанно создавали для Навального невыносимые условия — и пытались замести следы

Читайте также

«Медуза» получила доступ к переписке сотрудников ИК-6 во Владимирской области. Из нее следует, что они осознанно создавали для Навального невыносимые условия — и пытались замести следы