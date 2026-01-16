РБК: Татарстан выдвинет генерала Лапина в Госдуму

Власти Татарстана планируют включить генерал-полковника Александра Лапина в списки «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года. Об этом 16 января сообщило издание РБК, ссылаясь на источники.

По их словам, инициатива исходит от главы Татарстана Рустама Минниханова, которого с Лапиным связывают давние хорошие отношения.

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова заявила изданию, что «такой вопрос не обсуждался».

Александр Лапин — российские военачальник, уроженец Казани. В начале полномасштабного вторжения войск РФ в Украину возглавлял группировку войск «Центр», которая дошла до окраин Киева. Лапина сняли с поста командующего после того, как войска РФ отступили из Лимана Донецкой области, а самого генерала раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В 2023-2024 годах Лапин возглавлял Главный штаб сухопутных войск, в марте-сентябре 2025-го — Ленинградский военный округ, который отвечал в том числе за курское направление. Газета The Wall Street Journal называла Лапина ответственным за бреши в российской обороне в Курской области. О том, что генерала уволили с военной службы, стало известно 21 сентября 2025 года.

