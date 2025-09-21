РБК: генерал Александр Лапин уволен с военной службы. Последние полтора года он возглавлял Ленинградский военный округ

Генерал-полковник Александр Лапин, который с начала войны возглавлял группировку войск «Центр», а затем был переведен в Ленинградский военный округ, уволен с военной службы, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Издание «Татар-информ» без ссылок на источники пишет, что Лапин станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова. По данным «Татар-информ», Лапин (уроженец Казани, окончивший Казанское высшее танковое командное училище) в администрации главы республики будет курировать «вопросы , обороны и работу с ветеранами».

На посту командующего Ленинградским военным округом Лапина сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

Александру Лапину 61 год, он родился в Казани. С начала войны в 2022 году он возглавлял группировку войск «Центр», которая дошла до окраин Киева, а после ухода российских войск с севера Украины была переброшена на восток страны, где, в частности, захватила Лиман в Донецкой области, а затем Северодонецк и Лисичанск в Луганской области. Однако после отступления российских войск из Лимана Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвавший генерала «бездарем, которого покрывают наверху руководители в Генштабе». Вскоре Лапина уволили. В январе 2023 года Лапин был назначен начальником Главного штаба сухопутных войск российских вооруженных сил.

В мае 2024 года Лапин возглавил воссозданный Владимиром Путиным Ленинградский военный округ и группировку «Север», сформированную на его базе. Она отвечала за харьковское и курское направления. В начале августа 2024 года в Курскую область вторглись ВСУ. The Wall Street Journal называла Лапина ответственным за бреши в российской обороне в Курской области. В конце августа 2025 года Минобороны подтвердило, что новым командующим группировкой «Север» стал генерал-полковник Евгений Никифоров.

