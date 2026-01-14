Германия направит 13 солдат в Гренландию

Германия отправит в Гренландию 13 солдат в рамках разведывательной миссии с другими европейскими странами, пишет Reuters, ссылаясь на заявления правительства и министерства обороны Германии.

Миссия, которая проводится по просьбе Дании, продлится с 15 по 17 января. Помимо Германии в ней будут участвовать Швеция и Норвегия. Власти Швеции сообщили, что направят «несколько офицеров», власти Норвегии заявили, что пошлют двух военных.

Участники миссии изучат возможные военные меры, позволяющие укрепить безопасность в регионе.

Обновление. Франция также направит своих военных для участия в миссии в Гренландии, сообщает Reuters.

Власти США заявили в январе, что рассчитывают завладеть Гренландией — автономной территорией Дании. США в том числе рассматривают возможность получить остров военным путем. В то же время, по данным СМИ, американские власти допускают покупку Гренландии.

Представители Дании и Гренландии 14 января провели переговоры в США, По итогам встречи глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией.

После переговоров США с Данией и Гренландией Дональд Трамп вновь заявил, что Гренландия очень важна для национальной безопасности, «в том числе и для Дании». «Дания ничего не сможет сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать Гренландию. Но мы можем сделать все возможное», — заявил президент США.

