Власти США за «восьмизначную сумму» купили прибор, который может вызывать «гаванский синдром». Его изучение не дало результатов

Министерство внутренней безопасности США около года назад приобрело устройство, которое предположительно может вызывать . Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Покупка была совершена в последние недели срока полномочий администрации Джо Байдена, за прибор заплатили «восьмизначную сумму» в долларах. У кого он был куплен, источники CNN не уточнили.

Устройство, которое по размеру может поместиться в отдельный рюкзак, представляет собой генератор импульсных радиоволн. Его действие все еще изучается, и среди чиновников продолжаются дебаты по поводу его возможной связи с «гаванским синдромом»; многие относятся к этому «скептически».

Как отметили источники CNN, устройство содержит компоненты российского происхождения, однако его нельзя назвать полностью собранным в России.

Власти США пытаются расследовать причины появления «гаванского синдрома» с 2016 года. Высказывались версии, что к нему причастны разведки противников США, в частности, России. По итогам многолетнего полномасштабного расследования, которое завершилось в 2023 году, разведка США не нашла прямых доказательств причастности РФ или других стран к инцидентам.

