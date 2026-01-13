Власти США за «восьмизначную сумму» купили прибор, который может вызывать «гаванский синдром». Его изучение не дало результатов
Министерство внутренней безопасности США около года назад приобрело устройство, которое предположительно может вызывать «гаванский синдром». Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Покупка была совершена в последние недели срока полномочий администрации Джо Байдена, за прибор заплатили «восьмизначную сумму» в долларах. У кого он был куплен, источники CNN не уточнили.
Устройство, которое по размеру может поместиться в отдельный рюкзак, представляет собой генератор импульсных радиоволн. Его действие все еще изучается, и среди чиновников продолжаются дебаты по поводу его возможной связи с «гаванским синдромом»; многие относятся к этому «скептически».
Как отметили источники CNN, устройство содержит компоненты российского происхождения, однако его нельзя назвать полностью собранным в России.
Власти США пытаются расследовать причины появления «гаванского синдрома» с 2016 года. Высказывались версии, что к нему причастны разведки противников США, в частности, России. По итогам многолетнего полномасштабного расследования, которое завершилось в 2023 году, разведка США не нашла прямых доказательств причастности РФ или других стран к инцидентам.