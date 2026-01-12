Президент США: «Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек»

Дональд Трамп заявил, что если США «не заберут» Гренландию, то это сделают Россия или Китай, так как у острова нет собственной обороны.

«По сути, их оборона — это две собачьи упряжки. Вы знаете об этом? Вы знаете, в чем заключается их оборона? Две собачьи упряжки», — заявил Трамп журналистам, сопровождавшим его на борту президентского самолета.

«Гренландия должна заключить сделку, потому что Гренландия не хочет, чтобы Россия или Китай взяли верх», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что речь идет именно о том, чтобы США «забрали» Гренландию. В противном случае это сделают Россия или Китай, заявил он, добавив: «Этого не произойдет, пока я президент».

Трамп ранее неоднократно упоминал угрозу со стороны России и Китая, аргументируя необходимость завладеть Гренландией. Дипломаты из Северной Европы, в свою очередь, писала Financial Times, отрицают утверждения Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей вблизи Гренландии.

Собачьи упряжки, о которых говорит Трамп (уже не в первый раз) относятся к элитному подразделению военно-морского флота Дании «Сириус», которое с середины XX века занимается патрулированием северо-восточной части Гренландии.

Подробнее про собачьи упряжки, так впечатлившие Трампа

После захвата Мадуро Трамп снова заговорил о том, что ему «нужна Гренландия» «К сожалению, это надо принимать всерьез», — сказала премьер-министр Дании

