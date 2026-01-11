FT: в Северной Европе отрицают присутствие кораблей России и Китая у Гренландии. Угрозой с их стороны Трамп объяснял необходимость завладеть островом
Дипломаты из Северной Европы отрицают утверждения Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей вблизи Гренландии, пишет Financial Times.
По словам двоих высокопоставленных дипломатов, имеющих доступ к разведывательным брифингам НАТО, в последние годы в районе Гренландии не было зафиксировано никаких признаков присутствия российских или китайских кораблей или подводных лодок. «Утверждения о том, что там находятся китайцы и русские — просто неправда», — говорит один из них.
«Представление о том, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подлодками, просто не соответствует действительности. Они присутствуют в Арктике, да, но с российской стороны», — добавил другой собеседник FT.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также называет информацию о высокой активности России или Китая вокруг Гренландии неверной. «Активность наблюдается в нашем регионе. Но вокруг Гренландии ее крайне мало», — сказал он.
Трамп несколько раз упоминал угрозы со стороны России и Китая, аргументируя необходимость завладеть Гренландией. «Сейчас вокруг Гренландии повсюду находятся российские и китайские корабли. Гренландия нужна нам с точки зрения национальной безопасности», — сказал он журналистам после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спустя несколько дней Трамп добавил, что если этого не сделают США, то Гренландию захватят Россия или Китай.