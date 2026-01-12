Mattel выпустила Барби, изображающую девушку с расстройством аутистического спектра

Компания Mattel — производитель Барби — выпустила куклу, изображающую девушку с расстройством аутистического спектра.

У куклы свободная одежда, призванная свести к минимуму контакт ткани с телом. Взгляд Барби слегка направлен в сторону, что «отражает то, как некоторые люди с расстройством аутистического спектра стараются избегать прямого зрительного контакта», заявили в Mattel.

Mattel Inc. / AP

В компании добавили, что у куклы есть розовый спиннер, чтобы снимать стресс и лучше концентрировать внимание, а также наушники с шумоподавлением, «блокирующие фоновые звуки и ограничивающие сенсорную перегрузку».

Mattel в последние годы выпустила несколько кукол, изображающих людей с заболеваниями, состояниями и особенностями. Так, в 2023 году компания представила Барби, изображающую девушку с синдромом Дауна, а в 2025-м — девушку с диабетом 1-го типа.