Компания Matell выпустила куклу Барби, изображающую девушку с синдромом Дауна

Производитель Барби — компания Matell — представила новую куклу, она изображает девушку с синдромом Дауна.

Куклу создали в тесном сотрудничестве с Национальным обществом людей с синдромом Дауна (NDSS), сообщает

«Это огромный шаг вперед к инклюзивности и тот момент, который мы празднуем», — цитирует CBS News заявление главы NDSS Кэнди Пикард.

First Barbie Doll with Down syndrome Barbie Life

Компанию Matell неоднократно обвиняли в том, что ее главный продукт — кукла Барби — формирует у детей далекие от реальности представления о привлекательной внешности. Matell за последние годы не только поменяла параметры Барби, сделав куклу чуть более реалистичной, но и выпустила версии куклы, изображающие девушек в инвалидном кресле, с протезом ноги и с витилиго.