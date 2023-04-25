Компания Matell выпустила куклу Барби, изображающую девушку с синдромом Дауна
Источник: CBS
Производитель Барби — компания Matell — представила новую куклу, она изображает девушку с синдромом Дауна.
Куклу создали в тесном сотрудничестве с Национальным обществом людей с синдромом Дауна (NDSS), сообщает
«Это огромный шаг вперед к инклюзивности и тот момент, который мы празднуем», — цитирует CBS News заявление главы NDSS Кэнди Пикард.
Компанию Matell неоднократно обвиняли в том, что ее главный продукт — кукла Барби — формирует у детей далекие от реальности представления о привлекательной внешности. Matell за последние годы не только поменяла параметры Барби, сделав куклу чуть более реалистичной, но и выпустила версии куклы, изображающие девушек в инвалидном кресле, с протезом ноги и с витилиго.