Mattel представила куклу Барби, изображающую девушку с диабетом 1-го типа

Производитель Барби — компания Mattel — представила новую куклу, изображающую девушку с диабетом 1-го типа, сообщила компания.

Mattel

Куклу создали в сотрудничестве с организацией Breakthrough T1D, которая занимается исследованиями и защитой прав людей с диабетом 1-го типа.

Новая Барби носит инсулиновую помпу и глюкометр непрерывного действия. У нее также есть смартфон с приложением для контроля уровня сахара. Барби носит синий наряд в горошек, который отсылает к синему кругу — глобальному символу осведомленности о диабете.

«Кукла Барби с диабетом 1-го типа — важный следующий шаг на нашем пути к тому, чтобы каждый ребенок мог увидеть себя в Барби», — заявила старший вице-президент Barbie и руководитель отдела кукол в Mattel Криста Бергер в комментарии Yahoo.

Новую куклу представили в рамках линейки игрушек Barbie Fashionista, запущенной в 2009 году. Линейка включает более 175 кукол с различными особенностями телосложения, оттенками кожи, цветом и текстурой волос, стилем одежды, а также кукол, изображающих людей с заболеваниями. В 2023 году компания выпустила Барби, изображающую девушку с синдромом Дауна.

Факты о диабете

Половина людей с диабетом не знают о диагнозе, сладкое не запрещено, а инсулин делают бактерии И еще 63 факта о диабете

Факты о диабете

Половина людей с диабетом не знают о диагнозе, сладкое не запрещено, а инсулин делают бактерии И еще 63 факта о диабете