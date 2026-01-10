Жителям Петербурга, протестовавшим против сноса НИИ, назначили штрафы и аресты

Выборский суд Петербурга назначил административные аресты и штрафы 14 защитникам здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ), сообщает пресс-служба городских судов.

Всех участников акции протеста признали виновными в организации массового одновременного пребывания в общественных местах с нарушением порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП).

Как утверждают в суде, 8 января граждане «пошли к дому, подлежащему сносу, потому что сами решили, что снос незаконен, препятствовали проезду спецтехники, сломали забор и выкидывали части забора на проезжую часть».

Четверым участникам акции назначили штрафы в размере 15 тысяч рублей, остальные получили административные аресты сроком до шести суток. «Многие участники данного мероприятия с протоколами были согласны. Некоторые даже раскаялись», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Демонтаж здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, 49 в Петербурге начался 8 января, однако его ненадолго приостановили из-за активистов и местных жителей, которые вышли с протестом. Около здания прошли массовые задержания. Защитников здания оставили на ночь в отделениях полиции, где на них составили административные протоколы. В отношении одного из защитников здания ВНИИБ Антона Глухова возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК). Его обвиняют в распылении перцового баллончика в лицо охранника. На время следствия подозреваемого отправили под домашний арест.