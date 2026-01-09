В Петербурге против одного из защитников здания НИИ, которое собираются снести, возбудили уголовное дело

В отношении одного из задержанных 8 января защитников здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Петербурге возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213 УК). Об этом говорится в сообщении петербургской полиции, на которое обратило внимание издание «Бумага».

В полиции заявили, что 54-летний житель одного из районных домов 8 января «в ходе конфликта из-за сноса дома» распылил содержимое газового баллончика в лицо 21-летнему охраннику здания, который должен был не подпускать активистов. Подозреваемый задержан. Где он находится — не уточняется.

Пострадавший охранник обратился к медикам и позже был отпущен в удовлетворительном состоянии, добавили в полиции.

Имя фигуранта дела не приводится. «Бумага» уточняет, что это был один из первых задержанных активистов, которые выступают против сноса здания ВНИИБ. Петербургское издание MR7 пишет, что его предположительно зовут Антон Глухов — так он представился при задержании.

Максимальный срок наказания по первой части статьи о хулиганстве составляет до пяти лет лишения свободы.

Демонтаж здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, 49 должен был начаться 8 января, однако ненадолго был приостановлен из-за активистов и местных жителей, которые вышли с протестом. Около здания прошли массовые задержания. Правозащитная организация «ОВД-Инфо» сообщала, что в первый день протестов задержали не менее 16 защитников ВНИИБ, их оставили на ночь в отделениях полиции. На нескольких задержанных составили протоколы по административной статье о нарушении порядка одновременного пребывания граждан (статья 20.2.2 КоАП). Также известно о протоколе за мелкое хулиганство.