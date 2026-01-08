Полиция задержала нескольких активистов, которые выступают против сноса здания Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) в Петербурге, сообщают «Бумага» и «Острожно, новости».

По данным «Бумаги», задержаны не менее пяти человек, в том числе нацбол Кирилл Травкин. При этом одна из защитниц ВНИИБ, поговорившая с изданием, заявила, что задержаны не менее 19 человек.

«Осторожно, новости» со ссылкой на активистов утверждают, что задержаны «десятки человек». Протестующие говорят, что задержания «проходят в грубой форме».

Позже «Бумага» сообщила, что в 36-й отдел полиции доставили 12 задержанных у здания ВНИИБ.

Здание ВНИИБ начали сносить 8 января. Активисты, выступающие против сноса, ненадолго приостановили процесс демонтажа — они прорвали оцепление и заблокировали работу спецтехники. Но вскоре работы возобновили.

Здание ВНИИБ построили на 2-м Муринском проспекте в Петербурге в 1950-х. Оно считается образцом послевоенной советской архитектуры. В 2019 году власти Петербурга дали разрешение на снос здания. На его месте должны построить апарт-отель. Активисты пытались добиться признания здания объекта культурного наследия, но им это не удалось.

В день сноса Следственный комитет заявил, что работы ведутся застройщиком «в рамках действующего правового поля». В свою очередь Комитет по охране памятников в то же время сообщил, что обратился в полицию из-за действий застройщика. На рассмотрении комитета все еще находятся два заявления о признании здания ВНИИБ объектом культурного наследия.