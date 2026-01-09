Трамп пригрозил, что войска США начнут наносить удары по картелям в Мексике

Американские войска начнут наносить наземные удары по картелям в Мексике, заявил президент США Дональд Трамп программе Hannity на телеканале Fox News.

По словам Трампа, США почти полностью удалось перекрыть поставки наркотиков в страну из Венесуэлы по морю, а теперь они собираются усилить борьбу с поставками по суше — из Мексики.

«Мы перекрыли 97% наркотрафика по морю, и теперь мы начинаем наносить удары уже по суше, по картелям. Картели управляют Мексикой. Это очень-очень тяжело наблюдать, видеть, что стало с этой страной. Но картели всем заправляют, и они убивают 250–300 тысяч человек в нашей стране каждый год», — сказал Трамп.

Президент Соединенных Штатов не уточнил информацию о сроках и масштабах этих атак.

Интервью Дональда Трампа вышло вскоре после военной операции США на территории Венесуэлы, в результате которой американский спецназ похитил лидера страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Вашингтон обвиняет президента Венесуэлы в контрабанде наркотиков в страну и хранении оружия, его жену — в контрабанде наркотиков и получении взяток. Их судят в Нью-Йорке. Мадуро обвинения отрицает.

До операции в Венесуэле американские войска наносили удары по венесуэльским судам, которые, по мнению властей США, перевозили наркотики. По данным американских чиновников, с сентября в результате таких ударов погибли более 100 человек.

Трамп после возвращения в Белый дом объявил шесть мексиканских наркокартелей иностранными террористическими организациями, напоминает Euronews. Власти Мексики осудили этот шаг как потенциальное оправдание военной интервенции.

Любые военные удары по территории Мексики без согласия Мехико нарушат международное право и станут беспрецедентным нападением на союзника США и крупного торгового партнера, отмечает Euronews. Накануне Трамп заявил, что в принятии решений руководствуется не международным правом, а собственной моралью.

Как США объясняет похищение Мадуро

