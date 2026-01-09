США захватили еще один танкер «теневого флота» России

Береговая охрана США перехватила танкер «Олина» в Карибском море недалеко от Тринидада, сотрудники службы высадились на судно 9 января, сообщили The Wall Street Journal и Reuters, ссылаясь на официальные лица США.

Как указывает The Bell, регистрационный номер «Олина» совпадает с регистрационным номером танкера «Минерва М». В январе 2025 года он попал под санкции США как судно теневого флота, используемое для перевозки российской нефти в обход западных санкций.

Судно плавает под флагом Восточного Тимора. В последний раз оно сообщало о своем местоположении 52 дня назад, в середине ноября, недалеко от побережья Венесуэлы, пишет Reuters, ссылаясь на данные компании Vanguard.

Это уже пятое судно, захваченное США в ходе операции, направленной против судов, участвующих в перевозке нефти из Венесуэлы. На суда теневого флота приходится 70% экспорта нефти Венесуэлы.

Среди прочего США захватили в Атлантическом океане танкер «Белла 1», который принадлежит российской компании. Танкер больше двух недель уходил от преследования американских военных, его в том числе сопровождали российские военно-морские силы. Россия назвала задержание судна «незаконной силовой акцией».

